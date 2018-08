FC Bayern fast unverändert

Schon beim Eröffnungsspiel werden die Münchner ein erstes Signal setzen wollen. Beim lockeren 5:0 im Finale um den Supercup gegen Pokalsieger Eintracht Frankfurt deuteten sie erstmals in dieser Saison ihre Ambitionen an. (Hier der Ticker zum Nachlesen) Nach den Enttäuschungen der vergangenen Spielzeit mit dem erneuten Aus im Halbfinale der Champions League und der überraschenden Niederlage im Pokalfinale, aber auch dem deutschen Desaster bei der WM, sei der FC Bayern "extrem hungrig", unterstrich Thomas Müller. "Was die anderen uns dieses Jahr weggenommen haben, holen wir uns nächstes Jahr wieder!", hatte Präsident Uli Hoeneß den Anhängern bei der Meisterfeier gesagt.