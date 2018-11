Hoeneß erhöhte aber nicht nur auf Kovac den Druck immens, sondern auch auf seine Spieler. "Es gibt natürlich auch den einen oder anderen Spieler, der über sich nachdenken muss. Man hat heute gesehen, dass diletantische Fehler passieren. Wenn ich an das erste Tor denke - sowas habe ich eigentlich nur in Slapstick-Filmen gesehen. Schauen Sie sich die Tore an, wie die heute gefallen sind, da müssen wir schon auch mal kritisch mit dem einen oder anderen Spieler reden, denn das war hanebüchen", sagte der 66-Jährige weiter. "So geht das natürlich nicht."