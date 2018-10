Nach dem vierten sieglosen Spiel ist der Serienmeister jedoch in die Herbst-Krise gestürzt. Der Oktoberfestbesuch am Sonntag sollte eigentlich ein gemütlicher Bayern-Familientag werden. "Das ist nicht Bayern, und das ist auch zu wenig", sagte Torwart Manuel Neuer im Interview mit dem TV-Sender Sky, dessen Experte Lothar Matthäus die Bayern nach dem Mutlos-Auftritt in einer knallharten Analyse regelrecht zerlegte.