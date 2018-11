Hoeneß will alles hinterfragen

Beinahe locker stand der Präsident des deutschen Rekordmeisters an einem Geländer, und teilte ordentlich aus gegen sein teures Personal von der Säbener Straße, das in dieser Saison so gar nicht den Erwartungen der Führungsriege gerecht wird. Ein Novum: Erstmals in dieser Saison zweifelte Hoeneß auch eigene Entscheidungen an.