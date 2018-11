Seiner Meinung nach werde Kovac "demontiert" - während die Vereinsoberen dabei tatenlos zusehen. Den Spielern werde indes freie Hand gelassen, erklärt er weiter: "Wenn Interna nach außen kommen, habe ich als Verantwortlicher die Aufgabe, zu sagen: 'Männer, so geht es nicht.' Das muss ich intern ansprechen. Dann steht es wahrscheinlich eh am nächsten Tag in der Zeitung. Dann muss ich öffentlich sagen: 'Passt auf Männer, ich gehe der Sache nach, und wenn was rauskommt, wird es Konsequenzen geben.' Umso länger das nicht passiert, bekomme ich den Eindruck, dass der Führung das, was im Moment passiert, gar nicht ungelegen ist."