Anders formuliert: Matthäus glaubt nicht, dass Kovac-Bruder Robert der richtige Assistent für den ohnehin schwer angezählten Trainer des Rekordmeisters ist. Der Druck auf Kovac könnte indes vor dem Bundesliga-Gipfeltreffen an diesem Samstag bei Tabellenführer Borussia Dortmund (18.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) nicht größer sein. Matthäus erhöhte diesen dennoch nochmal.

Warnung an Niko Kovac

Zur Einordnung: In der Rund bei Wontorra war diskutiert und kritisiert worden, dass Kovac nie einen Stamm an Spielern gefunden habe, denen er bedinungslos vertraut. Und stattdessen munter hin und her getestet habe, was wenig Sicherheit geschaffen habe. Matthäus warnte deshalb.

"Niko Kovac muss jetzt seine 13, 14 Spieler finden, die für ihn durchs Feuer gehen, die sich den Arsch aufreißen, kratzen und beißen. Die gegen die überragende Mannschaft von Dortmund zeigen, wer die beste Mannschaft in Deutschland ist", meinte der einstige Weltklasse-Libero und prophezeite: "Wenn sie in Dortmund verlieren, möchte ich nicht in Kovac' Haut stecken."

