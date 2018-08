DAVID ALABA - NOTE 2: Ribérys Hintermann mit gutem Aktionsradius, trieb nach vorne an und sicherte seine linke Abwehrseite souverän ab. Bereitete, mit gütiger Unterstützung von Rönnow, das 4:0 vor. Musste nach Foul von da Costa in die Kabine gebracht werden (79.), konnte nicht selbst laufen.

JAVI MARTÍNEZ - NOTE 2: Wie bei Heynckes auch bei Kovac der alleinige Sechser. Konnte sich ins Offensivspiel einschalten, spielte schlaue Bälle halbhoch in den Lauf von Müller und Lewandowski. Absolut Herr der Lage vor der Abwehr.

THIAGO - NOTE 2: Real will ihn? Zeigte, dass er ein Fixpunkt im Bayern-Mittelfeld sein kann. Sehr eifrig (auch nach hinten!) und besonnen, den sicheren Ball zu spielen. Mit dem Schlusspunkt zum 5:0. James ist sein Konkurrent als "linker Achter".

THOMAS MÜLLER - NOTE 3: Halbrechtes Mittelfeld – da ist große Konkurrenz. Spielte gut mit, setzte einen Distanzschuss knapp neben den Winkel (37.). Bereitete das 3:0 mit einem schnellen Zuspiel auf Lewandowski vor.Halbrechtes Mittelfeld – da ist große Konkurrenz. Spielte gut mit, setzte einen Distanzschuss knapp neben den Winkel (37.). Bereitete das 3:0 mit einem schnellen Zuspiel auf Lewandowski vor.

ARJEN ROBBEN - NOTE 2: Letzte Saison? Ihm doch egal. Der 35-Jährige mit 1A-Ecke auf den Kopf von Lewandowski vor dem 2:0. Ansonsten mit Feuereifer dabei, suchte immer wieder den Abschluss. Nach 57 Minuten nicht gaaanz so glücklich bei seiner Auswechslung, aber gut.

FRANCK RIBÉRY - NOTE 2: Letzte Saison auch für ihn? Auch in der zwölften Spielzeit noch ein Gewinn. Ging mit Vollspeed über links auf die Eintracht-Abwehr los, zog dabei wie Robben immer wieder in die Mitte – so agiert Bayern variabler.

KINGSLEY COMAN - NOTE 3: Löste nach 57 Minuten Robben auf der rechten Außenbahn ab. Staubte gedankenschnell zum 4:0 ab (63.). Zeigte, dass er der Herausforderer für Robben UND Ribéry sein möchte.

LEON GORETZKA - NOTE 3: Kam als neuer Mann für Müller ins Team, das Pflichtspieldebüt für den Ex-Schalker. Nach 64 Minuten an Bord, gleich ein Titel. So macht Fußball Spaß.

SANDRO WAGNER - OHNE NOTE: Gut, dass er nach 72 Minuten für den fuchsteufelswilden Lewandowski kam. Somit wurde der vor einer Roten Karte bewahrt.

Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern im Stenogramm