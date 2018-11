Duell um Platz eins mit Ajax

In dieser Saison gestaltet sich die Lage genau umgekehrt: Am Mittwoch will man mit einem Heimsieg im Königsklassen-Duell gegen AEK Athen (21 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) dafür sorgen, dass mindestens Platz zwei in der Gruppe und damit das Weiterkommen ins Achtelfinale (was bei einem gleichzeitigen Erfolg von Ajax gegen Benfica der Fall wäre) vorzeitig sicher sind. Zum Wohle der Liga-Spiele und Schadensbegrenzung in Sachen Rückstand auf die Tabellenspitze.