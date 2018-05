Wann immer Gegenwind dieser Art von außen auf einen Spieler des FC Bayern einprasselt, gehen die Bosse in den Verteidigungsmodus. Karl-Heinz Rummenigge findet die aktuelle Diskussion um Lewandowski vor dem Rückspiel in Madrid am Dienstag "lächerlich". Der Vorstandsboss: "Wir sind froh, dass er bei uns ist und dass er auch im nächsten Jahr bei uns spielen wird. Das ist eine Tormaschine."

Auch bei Gerd Müller, dem legendären "Bomber der Nation", habe es mal "acht, zehn Spiele gegeben", in denen es nicht so gelaufen sei. "Für mich ist Robert ein Weltklassespieler", sagte Trainer Jupp Heynckes, einst selbst ein hervorragender Mittelstürmer, und lieferte Fakten als Begründung: "Er hat bis dato 39 Pflichtspieltore erzielt. Das ist eine Saisonmarke, davon träumen die meisten Stürmer in Europa." Seit vier Champions-League-Partien herrscht allerdings Leerlauf bei Lewandowski vor dem Tor. Ungewöhnlich lang für ihn

Wenn Lewandowski wieder nicht gut drauf ist, hat der Trainer ja Winter-Neuzugang Sandro Wagner in der Hinterhand, "der im Laufe eines Spiels eine Waffe werden kann", wie Heynckes sagte. Selbst Wagner, der eben wegen Lewandowski-Verletzung aus dem vergangenen Frühjahr in der Winterpause als Backup verpflichtet wurde, findet es ungerecht, "dass jetzt alle auf ihm rumhacken".