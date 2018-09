Auch Franck Ribéry, der bei der letzten Übungseinheit in München wegen einer Magenverstimmung gefehlt hatte, ist dabei. (Lesen Sie auch: 1.500 Kilometer! Franck Ribéry erzählt von dramatischer Reise) Ebenso Arjen Robben, der am Montag eine individuelle Einheit abseits der Mannschaft absolviert hatte. Die Bayern bestreiten ihr Auftaktspiel in Gruppe E am Mittwoch (21 Uhr/Sky). Weitere Gegner sind Ajax Amsterdam und AEK Athen.