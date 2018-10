Das ist der Auftrag, den die Offensive um Robben, Lewandowski oder Müller im Topspiel der Gruppe E erfüllen soll. Der Talentschuppen von Ajax hatte zum Auftakt AEK Athen deutlich mit 3:0 bezwungen, während die erfahrenen Münchner in Lissabon gegen Benfica 2:0 gewannen.

"Alt gegen jung" – so tituliert Robben die wegweisende Partie. Ajax habe viele junge Spieler mit Persönlichkeit. "Die nehmen gerade eine sehr gute Entwicklung, die gut für den holländischen Fußball ist."

Kovac will an seiner Rotation festhalten

Kovac erwartet einen großen Europapokalabend. "Das sind zwei große Clubs, die in den 1970er-Jahren Europa beherrscht haben." Er hält an seiner Rotation fest. Mats Hummels und Javi Martínez sollen wieder in die Startelf zurückkehren. Auch Nationalspieler Leon Goretzka meldete sich am Montag bei nasskaltem Trainingswetter wieder einsatzbereit.

Ajax tritt in München mit einem Bayern-Insider an. Erik ten Hag trainierte von 2013 bis 2015 die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters in der Regionalliga Bayern. Der 48-Jährige weiß, was sein junges Team in der Münchner Arena erwartet. Ten Hag soll Ajax erstmals seit der Saison 2005/06 wieder in die K.o.-Runde der Königsklasse führen. Der bekannteste Ajax-Spieler in Deutschland ist allerdings ein Routinier: Klaas-Jan Huntelaar (35) stürmte jahrelang für den FC Schalke in der Bundesliga, erzielte in 175 Partien 82 Tore. "Ein Oldie kommt auch", scherzte Robben über den sogar noch ein Jahr älteren Landsmann Huntelaar.