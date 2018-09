München - Das sechste Rad am Wagen. Mindestens. So muss sich Renato Sanches in den letzten Wochen gefühlt haben. Wobei: Als der Mittelfeldspieler, noch ohne Pflichtspieleinsatz in dieser Saison, am Samstag bei Bayerns 3:1 gegen Leverkusen mal wieder einen Platz im 18er-Kader bekam und auf der Bank Platz nehmen durfte, verbesserte sich seine Situation – auch durch die schwere Verletzung von Corentin Tolisso, der nach seinem Kreuzbandriss mehr als ein halbes Jahr ausfallen wird. Das fünfte, ja vielleicht sogar das vierte Rad am Wagen – das könnte die Perspektive von Sanches sein. Seine Einsatzchancen sind plötzlich gestiegen. Womöglich gar am Mittwoch in Lissabon (21 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker). Bei Benfica. In seiner Heimat.