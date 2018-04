"Mit allem unter einer verdammt starken Leistung werden wir dort verlieren", betonte Mats Hummels vor dem ersten Duell mit Sevilla im Champions-League-Viertelfinale (Dienstag, 20:45 Uhr im AZ-Liveticker). Gegen die Europa-League-Spezialisten, die drei Mal hintereinander (2014 bis 2016) gewannen, will Bayern den Spanien-Fluch besiegen. In den letzten vier Spielzeiten scheiterte man jeweils an einer Mannschaft aus der Primera División: 2014 an Real Madrid, 2015 an Barcelona, 2016 an Atlético Madrid - jeweils im Halbfinale - und vergangene Saison wieder an Real, bereits im Viertelfinale.