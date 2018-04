FC Bayern in der Champions Leage La Bestia Jupp - Real Madrid sollte gewarnt sein

Halbfinale gegen Real Madrid: Jupp Heynckes ist zuversichtlich

Wisst ihr Bescheid, Real! An Jupp führt kein Weg vorbei. Die Bayern wollen unbedingt nach Kiew, das Champions-League-Endspiel am 26. Mai erreichen. Gegen die Königlichen will man mit dem Hinspiel am Mittwoch (20.45 Uhr, ZDF, Sky und im AZ-Liveticker) die Grundlage schaffen. Gegen den Titelverteidiger, der zum dritten Mal hintereinander den Pott holen will. Gegen das Team, das zum vierten Mal in fünf Jahren triumphieren möchte. Gegen den Favoriten.