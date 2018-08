München - In Drochtersen beginnt sie also, die Saison des FC Bayern. Nach der 5:0-Ouvertüre im Supercup gegen Frankfurt starten die Münchner am Samstag (15.30 Uhr, im AZ-Liveticker) in der ersten Pokalrunde in den ersten relevanten Wettbewerb – der Regionalligist ist in der 11 000-Seelen-Gemeinde in der Nähe von Hamburg beheimatet. Dabei geht es für die Bayern um nicht weniger als eine der drei möglichen Trophäen. Über deren Gewichtung sagte Niko Kovac: "Titel ist Titel." (Hier die Pressekonferenz zum Nachlesen)