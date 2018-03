Heutzutage wirken solche Szenen Lichtjahre entfernt , der FC Bayern ist längst entrückt, spielt um Champions-League-Titel. Sechzig dagegen kämpft in der Regionalliga Bayern um die Rückkehr in den Profifußball. Ärgster Widersacher: der FC Bayern II. Berührungspunkte gibt es also weiter. Doch der Rahmen wird ein gänzlich anderer sein. Während einstmals die eine Kurve in tiefes Himmelblau getränkt war, werden die Löwen - Stand heute - am 29. April durch vergleichsweise wenige Fans in der Arena in Fröttmaning unterstützt werden. Wie Sechzig-Sportchef Günther Gorenzel in der Sendung "Sport Arena" bei muenchen.tv erklärte, stellt der FC Bayern den Giesingern nur das übliche Regionalliga-Kontingent zur Verfügung.