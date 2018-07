Sein Traumtor zum 2:2 war der Anfang einer eindrucksvollen Gala der "Équipe Tricolore" – am Ende setzten sich die Franzosen im bisher wohl ansehnlichsten Spiel des Turniers mit 4:3 gegen Superstar Lionel Messi und Co. durch. Die Franzosen stehen also im Viertelfinale – auch dank Pavard, der sich langsam zum Shootingstar mausert.