FC Bayern gegen VfL Wolfsburg Kann Robert Lewandowski seine beeindruckende Serie ausbauen?

Lewandowski mit 5-Tore-Gala gegen den VfL Wolfsburg

Unvergessen dabei natürlich der 22. September 2015, als der Stürmer in der Halbzeit beim Stand von 0:1 eingewechselt wurde und anschließend in neun Minuten fünf Tore erzielte. Am Ende gewannen die Münchner mit 5:1 – dank einer unvergleichlichen Lewy-Gala! "Die fünf Treffer in neun Minuten werden mir mein ganzes Leben lang erhalten bleiben. Ich dachte nie, dass ich sowas schaffen könnte", sagte der aktuelle Top-Torschütze der Champions League (8 Treffer) in einem "BBC"-Interview.