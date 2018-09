Gelsenkirchen – Zum Wiesn-Start auf Auswärtsfahrt: Der FC Bayern hat sich am Samstag beim FC Schalke 04 keine Blöße gegeben und nimmt souverän drei Punkte zurück mit nach München (hier den Liveticker nachlesen). Ein groß aufspielender James sorget bereits in der 8. Minute für die 1:0-Führung, ehe Robert Lewandowski (64.) per Foulelfmeter zum 2:0-Endstand erhöhte.