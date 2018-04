Damals hatten Kroos und Co. nach dem 2:1 in der Allianz Arena auch das Rückspiel in Madrid für sich entschieden (4:2 n.V.). Am Ende verteidigte Real als erster Verein den Titel in der Champions League erfolgreich. Das sei "etwas Besonderes" gewesen, sagte Kroos: "Es wird für jeden Verein schwierig, das zu wiederholen." Kein anderer Wettbewerb sei "so schwierig zu gewinnen".