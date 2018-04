Dabei hat am Mittwochabend alles so gut angefangen. Joshua Kimmich brachte den deutschen Rekordmeister in der 28. Minute mit einem satten Rechtsschuss in Führung, nach Zuckerpass von James Rodríguez. Wirklich vorbereitet hat Kimmichs drittes Champions-League-Tor aber möglicherweise ein Balljunge, der gedankenschnell handelte.