Bayern gegen Real: Die Personalie James Rodríguez

Der Kolumbianer hat in seiner Premieren-Saison bei den Bayern überzeugt. So sehr, dass der Klub die Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro ziehen will. Bislang ist James ausgeliehen (13 Mio. für zwei Spielzeiten). In allen Wettbewerben gelangen dem 26-Jährigen sechs Tore und zwölf Vorlagen. Top!