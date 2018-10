Nicht nur aufgrund der aktuellen Tabellensituation ist es eine Partie auf Augenhöhe: Aus den vergangenen acht direkten Bundesliga-Duellen holten beide Teams jeweils drei Siege (zwei Remis), weshalb auch in der Mannschaft der Respekt vor den gut in die Saison gestarteten Gladbachern groß ist. (Lesen Sie hier: Brodeln in der Kabine? Kovac findet's zum Schmunzeln)