FC Bayern gegen Fortuna Düsseldorf USK-Einsatz in der Allianz Arena: Elf Festnahmen nach Tumulten

München - Es waren wüste Szenen, die sich am Samstagnachmittag vor dem Spiel des FC Bayern gegen Fortuna Düsseldorf in der Allianz Arena abspielten. Eine USK-Einheit der Polizei schritt in voller Montur in den Gästeblock und lieferte sich dabei ein Handgemenge mit den Anhängern aus Düsseldorf.