Der Stürmer kam in dieser Saison noch kaum zum Zug, verbuchte gerade einmal 29 Spielminuten. "Ich habe gesagt, dass Sandro seine Chancen bekommen wird und ich pflege, mein Gesagtes einzuhalten. Er wird in den nächsten vier Spielen seine Einsatzmöglichkeiten bekommen", kündigte Niko Kovac auf der Spieltags-PK am Montag an. Ist es heute so weit?