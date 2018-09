Kovac kämpft gegen die Nachlässigkeit

"Ich warne davor, alles zu rosig zu sehen oder zu denken, wir können mit halber Kraft agieren", sagte Bayern-Trainer Niko Kovac am Montag auf der Pressekonferenz vor dem bayerischen Wiesn-Derby gegen den FC Augsburg. "Wir müssen in jedem Spiel konzentriert zu Werke gehen", so der Appell an seine Mannschaft. (Hier die Pressekonferenz zum Nachlesen)

Sieben Spiele, sieben Siege - der Saisonstart des FC Bayern hätte besser kaum laufen können. Um die Serie auszubauen und eventuell auch den Start-Rekord von Jupp Heynckes, der in der Triple-Saison 2012/13 die ersten neun Spiele gewonnen hat, einzustellen, versucht Kovac daher, die Spannung hoch zu halten. "Viele loben uns, aber das darf nicht in die Richtung gehen, dass wir nachlässig werden. Wir werden gejagt von allen", betonte Kovac und kündigte an: "Wir werden keinen Millimeter nachlassen".

Stürmt Sandro Wagner gegen den FC Augsburg?

Dass Gegner Augsburg nach den Fehlgriffen von Fabian Giefer ein Torwartproblem hat, habe er "mitbekommen", ergänzte Kovac: "Er sah unglücklich aus. Wir wollen uns aber auf uns verlassen und nicht auf den gegnerischen Torhüter."

Gut möglich, dass Sandro Wagner dabei helfen darf. Der Ex-Nationalspieler, im Münchner Kader der Profi mit der bislang kürzesten Spielzeit (29 Minuten), werde "sicher in den nächsten vier Spielen seine Einsatzmöglichkeiten bekommen. Aber ich will nicht zu viel verraten".