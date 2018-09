München - Es gibt deutlich unattraktivere Orte für eine Einschulung als Lissabon, die wunderbare Stadt am Tejo. Niko Kovac erlebt mit 46 Jahren sein erstes Mal, gibt mit der Partie am Mittwoch (21.00 Uhr, Sky und AZ-Liveticker) bei Benfica Lissabon sein Trainer-Debüt in der Champions League. Der Bayern-Trainer geht in seine erste Spielzeit in der Königsklasse. Begleitet mit vielen guten Wünschen.