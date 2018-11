FC Bayern gegen Benfica Lissabon Liveticker: PK mit Niko Kovac vor dem Schicksalsspiel

München - Nach dem blamablen 3:3 gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf hat Präsident Uli Hoeneß Zweifel an Bayern-Trainer Niko Kovac geäußert. Gleichzeitig versicherte er aber, dass er am Dienstagabend beim Champions-League-Spiel der Münchner gegen Benfica Lissabon (21 Uhr, im AZ-Liveticker) an der Seitenlinie stehen wird. (Lesen Sie auch: Uli Hoeneß zweifelt eigene Entschlüsse an)