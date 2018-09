FC Bayern auf dem Weg zum Traumstart

Vier Spiele, vier Siege, 12:1 Tore - Den Start in seine Amtszeit als Bayern-Trainer hätte sich Niko Kovac nicht schöner malen können. Zum Start in den Hammer-Herbst mit sieben Spielen in 22 Tagen kommt am Samstag nun auch noch die kriselnde Werkself aus Leverkusen in die Allianz Arena - für die Münchner ein gutes Zeichen.

Seit sieben Spielen konnte Bayer gegen Bayern nicht mehr gewinnen, der letzte Sieg datiert vom Februar 2015. Der Saisonstart war für das Team von Trainer Heiko Herrlich zudem alles andere als erfolgreich. Nach zwei Partien steht Bayer noch ohne Punkt da, im Pokal erkämpfte sich die Werkself beim Oberligisten CfR Pforzheim ein 1:0.

Sportchef Rudi Völler stellt sich trotz des überschaubaren Saisonstarts dennoch demonstrativ hinter seinen Trainer: "Dieses nach zwei Spielen Infragestellen, wie lange er noch Trainer bleibt, ist natürlich absoluter Schwachsinn. Das ist eine Hysterie, die nicht zu ertragen ist", wetterte der ehemalige Nationalstürmer im Interview mit "Sky". Klar ist aber auch: Eine Niederlage beim Rekordmeister würde die Situation für Herrlich nicht unbedingt einfacher machen.

Rummenigge will Titel-Serie ausbauen

Zumal sich die Münchner zuletzt in absoluter Top-Form präsentierten: Spielfreudig, laufstark und stabil in der Defensive. Für Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge ist dies der Verdienst des Trainers. "Ich finde das sehr gut, wie er bisher den Job interpretiert. Er macht es mit großer Sympathie", sagte Rummenigge gegenüber dem vereinseigenen TV-Sender. "Er hat eine ziemlich klare, ehrliche Ansprache der Mannschaft gegenüber und ich denke, das ist der Beweis, dass wir mit Niko den richtigen Trainer hierhergeholt haben", meinte der Vorstandsboss weiter.