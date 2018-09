FC Bayern gegen Bayer Leverkusen im Pay-TV auf Sky

Im Fernsehen können Sie die Partie zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen auf dem Pay-TV-Sender Sky live sehen. Um 14 Uhr empfängt Sie Esther Sedladczek zur Vorberichterstattung, Christoph Metzelder und Reiner Calmund sind als Experten im Studio. Um 15.15 beginnt die eigentliche Übertragung der Partie, welche von Frank Buschmann kommentiert wird.

FC Bayern gegen Bayer Leverkusen im Stream mit Sky Go

Allen Sky-Kunden bietet sich neben dem normalen Empfangsweg über Digital-Receiver auch die Möglichkeit, das in ihrem Abo enthaltene Programm via Sky Go zu streamen, etwa auf dem Smartphone oder Tablet. Um unterwegs Datenvolumen zu sparen, sollten Kunden allerdings sicherstellen, dass sie sich während dem Stream in einem Wlan-Netzwerk befinden.

FC Bayern gegen Bayer Leverkusen im Stream mit dem Sky Ticket

Wer kein langfristiges Sky-Abo abschließen will, dem bietet sich auch die Möglichkeit, das Programm mit einem Sky Ticket befristet zu abonnieren. Hier bietet Sky die Wahl zwischen einem Tagesticket für 9,99 Euro und einem Monatsticket für 29,99 Euro. Das Programm lässt sich dann via Smartphone, PC, Tablet oder Spielekonsole streamen.