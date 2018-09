München – Das sieht man selten. Mit einem untypischen Bock macht Bayern-Keeper Manuel Neuer den späten Ausgleich des FC Augsburg durch Felix Götze (86.) zum 1:1-Endstand möglich (hier den Liveticker nachlesen). Aber auch jene Spieler, die für die Tore zuständig sind, müssen sich auf die Kappe schreiben, dass an diesem Dienstag (bis auf Robbens 1:0, 48.) in der Allianz Arena einfach kein Ball ins Tor gehen wollte. Wie schon in den letzten Spielen kämpft der FC Bayern mit der Chancenverwertung. Sandro Wagner gab ein schwaches Startelf-Debüt, Einzig zwei Jungspieler konnten an diesem Abend herausstechen.