THOMAS MÜLLER, NOTE 4: Traf in der 7. Minute aus schwierigem Winkel den linken Pfosten. Tauchte danach aber lange unter. Nicht sein Spiel.

ARJEN ROBBEN, NOTE 3: Setzte Sanches per Doppelpass schön in Szene (37.). Ganz abgeklärt und mit purer Willenskraft beim Schuss zum 1:0 durch drei Augsburger auf der Linie hindurch.

SERGE GNABRY, NOTE 2: Durfte als Linksaußen für Ribéry ran. Seinen satten Linksschuss lenkte Luthe noch am Pfosten vorbei (44.). Tolle Übersicht bei der Vorlage zum 1:0. Quirliger Auftritt.

SANDRO WAGNER, NOTE 5: Feierte sein Startelfdebüt in dieser Saison. Köpfte in der 34. drüber und in der 41. Luthe in die Arme. Scheiterte per Flachschuss auch freistehend aus kurzer Distanz (42.). Schwache Chancenauswertung.

DAVID ALABA, NOTE 3: Erlöste Goretzka und nahm seinen Platz links hinten ein. Mit viel Offensivdrang. Seinen Freistoß (74.) lenkte Luthe am Tor vorbei.

FRANCK RIBÉRY, NOTE 3: Kam in der letzten halben Stunde für Gnabry ins Spiel, blieb ohne Wirkung.

THIAGO, NOTE 3: Ersetzte Wagner in der Schlussviertelstunde. Dirigierte das Bayern-Spiel sofort.