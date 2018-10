FC Bayern gegen Ajax Amsterdam Champions League: Niko Kovac erhofft sich Befreiungsschlag

München - Nach zwei Spielen ohne Sieg muss für den FC Bayern am 2. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase gegen Ajax Amsterdam ein Sieg her. Niko Kovac erhofft sich von einem Erfolg gegen den holländischen Top-Klub eine befreiende Wirkung. "Es ist ein wichtiges Spiel gegen Ajax, wir könnten mit einem Sieg sehr viel befreiter in die nächste vier Spiele gehen", sagte der Bayern-Trainer in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk mit Blick auf die Begegnung am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN und im AZ-Liveticker) und die gesamte Gruppenphase in der Königsklasse.