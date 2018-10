München - Die englischen Wochen für den FC Bayern gehen weiter: Am Dienstag geht es in der Champions League gegen Ajax Amsterdam (21 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker), bereits am Samstag ist dann wieder Bundesliga-Alltag gegen Borussia Mönchengladbach angesagt. Bayern-Trainer Niko Kovac sagte deshalb auch bei der Pressekonferenz, dass er weiter an seiner Rotation festhalten werde.