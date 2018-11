FC Bayern unter Druck

Nach zuletzt vier Siegen in Serie, ließ der FC Bayern am vergangenen Wochenende beim 1:1 gegen Freiburg erstmals wieder Punkte in der Bundesliga liegen. Auch wenn die Elf von Niko Kovac nun seit fünf Spielen ungeschlagen ist, hängen die Leistungen der Münchner weit hinter ihren eigenen Erwartungen zurück ,- ob nun in der Liga oder der Champions League. An diesem Mittwoch geht es gegen AEK Athen.

Im Königsklassen-Hinspiel in Athen mühte sich der Rekordmeister zu einem glanzlosen 2:0-Arbeitssieg. Die Tore für die Münchner erzielten damals Javi Martinez und Robert Lewandowski. In der Tabelle liegt der FC Bayern vor der Partie mit sieben Punkten auf Platz zwei, punktgleich mit Ajax Amsterdam. Freilich liegt der Fokus vor dem Bundesliga-Topspiel am Samstagabend bei Borussia Dortmund (18.30 Uhr, im AZ-Liveticker) auf Bayern-Coach Niko Kovac, der wohl bereits um seinen Job fürchten muss.

Wie schlagen er und sein Team sich gegen die Griechen? Verfolgen Sie das Spiel am Mittwoch hier im AZ-Liveticker!

Lesen Sie hier: Brandrede! Lothar Matthäus stellt Hasan Salihamidzic infrage