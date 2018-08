In der Innenverteidigung und auf den Flügeln gibt es Überraschungen. Mats Hummels sitzt zu Beginn nur auf der Bank, für ihn steht Jerome Boateng in der Startelf. Auch Arjen Robben bleibt zunächst draußen, Kingsley Coman beginnt auf dem Flügel. David Alaba, der sich im Supercup gegen Eintracht Frankfurt eine schwere Knieprellung zugezogen hatte, rückt ebenfalls in die Startelf.