12.44 Uhr: Über Boateng: "Er wird mit nach Berlin reisen."

12.42 Uhr: Über Neuer-Ersatz Ulreich. Kovac lobt Ulreich und seine Leistungen im Training ... er habe kein Problem, "ihn jederzeit zu bringen" - im Gegentiel: "Ich würde mich freuen! Aber im Moment besteht kein Anlass, ihn zu bringen. Manuel Neuer ist gesund, hatte eine lange Pause."

12.40 Uhr: Noch einmal zum Berlin-Aufenthalt ... "auch wenn wir dort übernachten, werde nicht viel Zeit haben - immer schwierig, dann alle zu sehen." Über Hertha BSC - "die Mannschaft spielt sehr diszipliniert gegen den Ball, die versucht, ihre Spiele zuhause zu gewinnen. Im vollen Olympiastadion wird das morgen eine Herausforderung. Wir müssen an unsere 100 Prozent geben, alles geben."

12.39 Uhr: Spielt Lewandowski? "Das war im Vier-Augen-Gespräch so geklärt und muss auch nicht immer neu diskutiert werden, ob sich nun einer ärgert oder nicht. Wir werden immer wieder sehen, dass wir unsere Spieler immer wieder frisch an den Start bekommen. Auch in der Champions League, auch gegen Gladbach."

12.38 Uhr: "Leon Goretzka hat einen dicken Knöchel, er wird nicht spielen können. Geht man nach Adam Riese, ist klar, dass wir einen U23-Spieler dabei haben werden."

12.36 Uhr: "Im Training funktioniert das mit der Chancenverwertung. Das wird immer wieder passieren, dass dir das Quäntchen Glück fehlt oder der Torwart gut hält. Gehe davon aus, dass das bald wieder klappt."

12.35 Uhr: Auf dier Frage, wieviel Kovac schon im Spiel des FC Bayern stecke. "Defensiv sieht man schon, dass wir sehr schnell versuchen, den Ball zurückzuerobern. Da haben wir einen großen Sprung gemacht, zwingen den Gegner zu Fehlern. Ansonsten habe ich immer betont, dass der FC Bayern ein funktionierendes System hat."

12.34 Uhr: Direktes Mann-gegen-Mann-verteidigen ... "wir werden nicht immer so viele Chancen liegen lassen - wenn Hertha das auch macht, werden wir uns freuen ... gehe davon aus, dass wir das gut machen am Freitag."

12.33 Uhr: Aufarbeitung des Spiels "bleibt bei knapp zehn Minuten" - und "wir fokussieren uns dann komplett auf Hertha BSC".

12.32 Uhr: Zum 1:1 gegen Augsburg "Wenn wir unsere Hochkaräter nutzen, redet keiner über das gute Spiel der Augsburger, sie haben das gut gemacht. Hätten wir gewonnen, würde keiner über Augsburg und ihr hohes Verteidigen reden."

12.31 Uhr: Gleich die erste Frage gilt seinem Heimatbesuch ... "Immer, wenn man nach Hause fährt, freut man sich. Ich hab' da noch Verwandte und Freunde, deshalb wird es nach dem Spiel sicher das eine oder andere Treffen geben."

12.28 Uhr: Kovac kehrt am Freitag zu seinen Wurzeln zurück - der Kroate ist in West-Berlin geboren und war in Berlin auch als Spieler aktiv, von 1991 bis 1996 und 2003 bis 2006 auch für Hertha BSC.

12.25 Uhr: Vor dem Spiel gegen den FC Augsburg (1:1) schien Kovac irgendwie bereits zu ahnen, was kommt. Auf die Möglichkeit, dass sein Team keine Partie verlieren könnte in dieser Saison, ließ er sich nicht ein. Er sagte: "Es wird noch Spiele geben, in denen wir Punkte lassen. Ich lasse mich nicht einlullen oder einschläfern."

12.24 Uhr: Herzlich willkommen zum AZ-Liveticker! Niko Kovac spricht heute in der Spieltags-Pressekonferenz des FC Bayern und äußert sich vor der anstehenden Auswärtspartie bei Hertha BSC. Gleich geht's los.