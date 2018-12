Nach Krise - FC Bayern ist zurück in der Spur

Ist die Krise überwunden? "Welche Krise?", sagte Salihamidzic und lachte. Er wusste wohl, dass es anderer Gegner bedarf, um diese Frage abschließend zu beantworten. Und doch: Die Bayern wähnen sich zurück in der Spur. "Wir haben wieder unseren Rhythmus, die Automatismen kommen, du kannst wieder Dinge mit geschlossenen Augen machen", sagte Doppelpacker Robert Lewandowski (9. und 27.).

Kovac hat daran Anteil. Weil er die Rotation außer Kraft setzte. Weil er mit der Doppelsechs kompakter und mehr durch die Mitte spielen lässt. Und weil er Müller in die Zentrale beorderte. Dadurch, sagte Lewandowski erfreut, "haben wir im Strafraum mehr Optionen". Eine ist Franck Ribery, der zum Endstand traf (56.).

Der FC Bayern plant Winter-Transfers

"Die Mannschaft hat sich gefunden, da steckt viel FC Bayern drin", sagte Salihamidzic, "aber wir wollen weitermachen." Zunächst in der Champions League am Mittwoch (21.00) bei Ajax Amsterdam, wo ein Remis zum Gruppensieg reichen würde. Platz eins "ist wichtig für uns", sagte der Sportchef, der erneut Wintertransfers in Aussicht stellte. "Wir versuchen, sind an mehreren Sachen dran", sagte er. Dabei kam er bei einer Personalie besonders ins Schwärmen.

Zugänge stünden auch dem FCN gut zu Gesicht, der Auftritt von München war ernüchternd. "Zu große Ehrfurcht", machte Trainer Michael Köllner bei seiner kaum bundesligatauglichen Mannschaft aus. Weil Fabian Bredlow erneut verunsichert wirkte, wollte Köllner einen abermaligen Torwartwechsel nicht ausschließen.

Ob mit oder ohne Bredlow - am Freitag gegen den VfL Wolfsburg "werden wir ein anderes Gesicht zeigen", meinte Köllner. Oder, wie Offensivspieler Sebastian Kerk die Lage zusammenfasste: "Scheiße, aber geht weiter."