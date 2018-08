Zwar dürfen die Münchner dann keine Spieler mehr verpflichten, was sie nach Aussage der Klubbosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge ohnehin nicht vorhaben. Trotz der Verletzung Kingsley Comans übrigens. Aber verkaufen geht nach 18 Uhr immer noch – bis Mitternacht zum Beispiel an einen niederländischen, österreichischen oder spanischen Klub. Vor allem aber: an einen französischen.