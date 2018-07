Eigenschaften für den FC Bayern

Bei der Arbeit mit der kroatischen Nationalmannschaft besann er sich indes auch auf einen seiner Vorgänger beim FC Bayern: Pep Guardiola. "Er geht bis ins Atom hinein. Es gibt bei ihm keine Zufälle. Und der Erfolg gibt ihm Recht", erklärte er zum Spanier und seiner Arbeitsweise: "So versuchen wir auch zu arbeiten."

So formte er einst ein neues kroatisches Team, so förderte er Stürmer Ante Rebic, der zuerst die Bayern im DFB-Pokal-Finale schockte - und nun bei der WM 2018 auf sich aufmerksam macht.

Und so will er auch in München arbeiten, an der Säbener Straße, Kovac, der Arbeitersohn, der Disziplinfanatiker.

Lesen Sie auch: Wird Thomas Müller völlig überschätzt?

Im Video: Weshalb Joshua Kimmich gestärkt aus dem WM-Desaster hervorgeht