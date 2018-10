München - Die Rollen sind ungewohnt vor dem neunten Bundesliga-Spieltag: Nicht etwa BVB-Coach Lucien Favre wird zu einer möglichen Aufholjagd befragt, sondern der Trainer des FC Bayern, Niko Kovac. Vier Punkte trennen den Deutschen Meister von Spitzenreiter Borussia Dortmund. Doch nach zwei Siegen in Folge, so Kovac in der PK, soll seine Mannschaft wieder gierig sein.