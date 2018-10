München/Athen - Franck Ribéry wird dem FC Bayern im Champions-League-Spiel gegen AEK Athen nicht zur Verfügung stehen. Der Flügelspieler fällt wegen einer Wirbelblockade aus und steht nicht im Kader des deutschen Rekordmeisters. Das gaben die Bayern am Montagvormittag via Twitter bekannt. Der 35-Jährige saß schon am Samstag beim 3:1-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg 90 Minuten lang auf der Bank.