FC Bayern Basketball Transfers: Booker bleibt, Zirbes geht! Kommt Pleiß?

Der 27 Jahre alte 2,05-Meter-Mann war zuletzt sowohl in der Liga (12,5 Punkte pro Spiel) als auch im Eurocup (13,6) Topscorer der Bayern, mit denen er den Pokal und die Meisterschaft gewann. "Ich erhoffe mir und erwarte, dass wir auch in der nächsten Saison wieder unvergessliche Momente erleben können wie in diesem Jahr", übermittelte Booker aus seinem Familienurlaub in Florida. FCBB-Sportdirektor Daniele Baiesi wertete den Booker-Deal als "ein starkes Signal für die Stabilität und Kontinuität unseres Vereins".