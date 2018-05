Mit dem US-Amerikaner, mittlerweile bei den Atlanta Hawks in der NBA, als Dreh- und Angelpunkt ihres Spiels wurden die Bayern 2014 Meister. Und nach einer für seine Verhältnisse eher durchwachsenen regulären Saison schickt sich Jovic nun tatsächlich an, in die Fußstapfen des Meister-Spielmachers zu treten. In den vergangenen Wochen und somit pünktlich zum Playoffstart spielt er seinen bislang besten Basketball im Trikot des FC Bayern.