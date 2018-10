FC Bayern Basketball Petteri Koponen und Stefan Jovic: Die Zeitbringer

Zeit, von der der Trainer mit seinem Team wegen der Abstellungen zu den Nationalteams für seinen Geschmack zuletzt zu wenig hatte. Zeit, von der er auch in den nächsten Wochen nur wenig haben wird. Denn das Programm der Bayern im Oktober ist eng getaktet. Neun Pflichtspiele stehen in diesem Monat an. Den Auftakt macht das Bundesliga-Heimspiel gegen Aufsteiger Rasta Vechta am Mittwoch (15 Uhr) im Audi Dome, es folgen das Pokal-Achtelfinale gegen Gießen am kommenden Samstag und der EuroLeague-Auftakt gegen Efes Istanbul am Donnerstag, 11. Oktober.