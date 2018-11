Nach der 116:70-Gala am Donnerstag in der Euroleague gegen Darussafaka Istanbul taten sich die Münchner gegen Oldenburg allerdings zunächst schwer. Die Gäste erwischten den besseren Start in die Partie und führten schnell mit 8:2. Erst im Verlauf des ersten Viertels agierten die Bayern dann konzentrierter und übernahmen zu dessen Ende dann die Führung (20:19).