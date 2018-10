Für Radonjic und seine Bayern war es der zweite (Heim-)Sieg im vierten Euroleague-Spiel. Damit senden sie ein erstes Signal an Europa. Ihnen ist nämlich ein durchaus beachtlicher, solider Start in die europäische Königsklasse gelungen. Als Achter finden sie sich in der Tabelle aktuell sogar auf ihrem insgeheimen Sehnsuchtsplatz wieder. Die besten acht der insgesamt 16 Teams qualifizieren sich nach 30 Spieltagen für die Playoffs.