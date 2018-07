Auch die Stars des FC Bayern wollen während ihrer US-Tour dieses besondere Rocky-Gefühl spüren. Am Dienstagabend schauen sie am Museum of Art vorbei, die nahegelegene Rocky-Statue nutzen sie für Mannschaftsfotos. Auch Niko Kovac, der Trainer, ist dabei. Der Kroate aus Berlin war schon in seiner Spielerkarriere ein Profi mit besonderem Ehrgeiz und Kampfgeist. Als Coach ist Kovac nicht anders.