In der Allianz Arena war die Stimmung am Samstag auch nicht viel besser. Bereits in der Pause gab es gegen Freiburg vereinzelte Pfiffe zu vernehmen. Verantwortlich dafür: hauptsächlich die Haupttribüne und Gegengerade. Aus dem Münchner Süden hingegen gab es über die volle 90 Minuten Unterstützung.