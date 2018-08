Rottach-Egern - Eine große Narbe über dem linken Auge erinnert Franck Ribery an seinen Trainingscrash am vergangenen Donnerstag. Gut zu sehen sind die Nähte, die die Wunde zusammenhalten. Dennoch trainiert nicht zuletzt der Franzose im Trainingslager am Tegernsee, in dem Coach Niko Kovac seine Bayern knallhart fordert, unter Hochspannung.